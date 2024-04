Korea Town: comida coreana em Nova Iorque

Não é de hoje que uma das estratégias comerciais de países é contar a história de sua gastronomia através dos povos. E é assim que, seguidos por países como Tailândia e Peru, a cozinha coreana faz seu dever de casa. O “soft power” com investimentos em eventos internacionais promovendo a cultura alimentar coreana pipoca em várias partes do mundo. Exposições, festivais. É assim essa gastronomia envolvente, e ainda não tão difundida, vai sendo conhecida, apreciada e ganhando novos adeptos.

No caso de NYC, onde estou agora, a história é um pouco diferente. Cozinha étnica aqui nasce da diversidade de seu povo, coreanos que foram morar na cidade em busca do “american dream” com melhores condições de vida e emprego acabaram dando o toque gastro-cultural a cidade. A maioria dos negócios e restaurantes coreanos em NYC estão na região da rua 32.

A Koreatown, ou K-Town, é um enclave étnico coreano no centro de Manhattan, Nova York, centrado na 32nd Street, a 32, entre a Madison Avenue e a interseção com a Sixth Avenue e a Broadway, conhecida como Greeley Square. A essência pluricultural dessa cidade sempre me impressiona pela diversidade étnica e cultural, e pra mim que sou um foodie (aficcionado por viagens gastronômicas e caçador da boa mesa), tenho cada vez mais apreço pelo que Nova Iorque pode oferecer.

É muito bem, bora falar de comida então, a culinária coreana é conhecida por sua variedade de pratos deliciosos e únicos. Aqui estão alguns dos principais pratos dessa cozinha:

1. Kimchi: É um fermentado de repolho, que é temperado com pimenta vermelha em pó, alho, gengibre e outros ingredientes. O kimchi é um acompanhamento popular em quase todas as refeições coreanas e é considerado um símbolo da cultura culinária local.

2. Bulgogi: É uma carne marinada em molho de soja, açúcar, alho, gengibre e outros temperos, e depois grelhada. O bulgogi é geralmente feito com carne bovina, mas também pode ser feito com frango ou porco. É servido com arroz e acompanhamentos, como kimchi e salada.

3. Bibimbap: É um prato de arroz misturado com legumes, carne, ovo cru e pasta de pimenta vermelha. Geralmente, é servido em uma tigela de pedra quente, que mantém o prato quente enquanto você o come. O bibimbap é conhecido por suas cores vibrantes e sabores equilibrados.

4. Japchae: É um prato de macarrão de batata doce frito com legumes e carne, geralmente servido como prato principal ou acompanhamento. O japchae tem um sabor adocicado e é uma opção popular em festivais e ocasiões especiais.

5. Samgyeopsal: literalmente: “três fatias finas” é um prato de carne de barriga de porco grelhada que é parte do Korean BBQ, geralmente servido com molhos, saladas e kimchi. A carne é cortada em fatias finíssimas e grelhada na mesa, permitindo que os comensais preparem seus próprios rolinhos de alface recheados de carne e molhinhos picantes.

Estes são apenas alguns exemplos dos principais pratos da cozinha coreana, rica em sabores, ingredientes frescos e técnicas de preparo únicas, tornando-a uma experiência gastronômica saborosa, divertida e sem dúvida: inesquecível.

