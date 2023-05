Lá em Saturno lança EP gravado em projeto nacional

O CBN Cultural desta sexta-feira (26) recebeu duas integrantes da banda Lá Em Saturno, a vocalista Lau Castro e a baixista Aline Biberg falaram sobre a trajetória da banda, que foi criada em 2018 na capital. O grupo com o ritmo indie busca sua identidade com letras carregadas de emoções e melodias sensíveis e, após cinco anos de carreira, os jovens tiveram a oportunidade de gravar um EP fora de Mato Grosso do Sul. Lá Em Saturno foi selecionada entre 100 outros artistas para gravação e produção de músicas em São Paulo, com isso, o EP “Conversas Sobre Partir” possui três canções autorais produzidas em um dos estúdios mais populares do país.

Confira como foi a entrevista na íntegra: