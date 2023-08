Lambanças podem anular eleição do União Brasil na Capital

Nem bem acabou a batalha judicial pelo comando regional, o União Brasil voltou a passar por turbulências com as lambanças na escolha da nova direção do partido em Campo Grande. Um grupo da legenda trabalha para derrubar o advogado Rhiad Abdulahad da presidência do União na Capital. A alegação é a ilegalidade da convenção municipal que elegeu Riad. Outra corrente argumenta que tudo pode ser resolvido com diálogo para manter Riad no comando.

Mas a conversa não está adiantando nada. Quanto mais se fala, neste momento, mais os problemas são agravados. Até a direção nacional avalia intervenção no Diretório Municipal de Campo Grande para reparar as irregularidades apontadas pelo grupo contrário a Riad.

A presidente regional do partido, ex-deputada federal e atual superintendente da Sudeco, Rose Modesto, reconheceu os problemas com a eleição de Riad. Ela buscará uma solução para o problema na próxima semana. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está vindo, também, a Campo Grande para se reunir com as lideranças. Ele é um que vê ilegalidade na eleição de Riad. Além da desconfiança do advogado, que é ligado à senadora Soraya Thronicke, pivô da crise no partido. A senadora impôs Riad para o comando estadual do partido e depois foi deposto do cargo por determinação judicial.

Rose acabou assumindo a presidência, Soraya deixou o partido, indo para o Podemos, e Riad não ficou na mão. Ele assumiu o comando municipal com a missão de selecionar os candidatos para as eleições na Capital. Aí começaram a surgir os problemas. Uma ala não quer Riad por ser ligado a Soraya e para afastá-lo, aponta ilegalidade na sua eleição para o comando. A argumentação é que a convenção municipal teria que ser feita antes da convenção estadual e não depois como aconteceu. Ou seja, o grupo ligado a Riad perdeu prazo.

Braga Neto em Campo Grande

O ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, general Braga Neto, deve estar em Campo Grande por três dias com as lideranças do PL para discutir as eleições municipais. Ele recebeu a missão do presidente nacional do União, Valdemar da Costa Neto, de organizar o partido em Mato Grosso do Sul para concorrer as eleições.

Em Campo Grande, a pré-candidatura do deputado federal Marcos Pollon, deverá ser confirmada por Braga Neto para disputar a prefeitura.

Confira na íntegra: