Lançada licitação para obras de infraestrutura em cinco municípios de MS

Foi publicado no Diário Oficial do Estado importantes anúncios para a população de quatro municípios de Mato Grosso do Sul: Pedro Gomes, Cassilândia Corguinho, Rio Negro e Aquidauana.

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), tornou público o aviso de lançamento de licitação, tipo menor preço, para a obra de infraestrutura urbana/restauração asfáltica de diversas ruas no centro e drenagem de águas pluviais no Bairro Radiante, em Pedro Gomes. De acordo com o edital, a abertura da licitação será feita no dia 26 de abril de 2024.

Continue Lendo...

Plano aeroviário de MS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como parte do plano aeroviário, estimado em R$ 250 milhões, o Governo dde Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul, publicou mais um aviso de homologação de licitação de cerca de R$ 6,7 milhões para promover melhorias no aeródromo de Cassilândia.

Serão feitas obras de restauração da pista de pouso e decolagem, da pista de taxiway (que conecta a pista principal ao pátio) e do pátio de aeronaves.

O Governo possui projetos em andamento para realizar obras em 21 aeroportos do Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 175,4 milhões – previstos para 2024 e 2025. Investimentos que potencializam o turismo e geram aumento de emprego e renda para a população.

Outro ponto a ressaltar nos benefícios que chegam com as melhorias dos aeroportos é a atração de novos investimentos para as regiões.

MS-352

Outro investimento está no radar e em andamento da Secretária de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog). A Agesul autorizou que seja feito Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Executivo de engenharia para implantação e pavimentação, inclusive obras de artes especiais, da rodovia MS-352, no trecho do entroncamento da MS-244 até o entroncamento da MS-080, que abrange os municípios de Corguinho e Rio Negro. O valor do investimento é de pouco mais de R$ 815 mil.

Ainda na MS-352, o Governo do Estado, por meio da Agesul, divulgou as empresas habilitadas para fazerem os estudos de viabilidade técnica e projetos para implantação e pavimentação do trecho com início da Ponte do Grego sobre o Rio Aquidauana até o trecho urbano do Taboco (no entroncamento da MS-244) com extensão de 63,60 km, abrangendo os municípios de Aquidauana e Corguinho.

*Com informações da Agesul