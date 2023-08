Lançado oficialmente, Festival de Inverno de Bonito terá foco na valorização da identidade regional

Com participação do Governador Eduardo Riedel, foi lançado o Festival de Inverno de Bonito (FIB) 2023, que acontece de 23 a 27 de agosto. O Lançamento ocorreu na última semana, na Estação Cultural Teatro do Mundo, em Campo Grande. Este ano, o Festival terá show musicais nacionais, teatro, dança, arte, circo e muita tecnologia envolvida.

O foco será a diversidade e a identidade da cultura de Mato Grosso do Sul, representada também por artistas da terra. Entre as atrações já confirmadas estão a cantora Iza, Fafá de Belém, o rapper Emicida e Paulinho Mosca com participação especial de Maria Gadú.

O Festival de Bonito chega em sua 22ª edição e terá abertura no dia 23 com apresentação da Orquestra Jovem Sesc MS. O FIB é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura, Sesc MS e Prefeitura de Bonito.