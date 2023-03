Lançamento do GWM HAVAL H6 impacta queridinhos da concorrência

Lançado no Brasil nesta semana, o novo GWM HAVAL H6 desembarcou no país em três versões, incluindo híbrido recarregável e híbrido plug in, com valores a partir de R$ 209 mil. O colunista da CBN Campo Grande, Paulo Cruz, comentou sobre a nova aposta chinesa em solo brasileiro, que teve lançamento conferido de perto por Sheila Canto.

“Já tem umas impressões muito boas de dirigir o carro, é grande, eles já divulgaram os preções e aí a concorrência está com as barbas de molho, porque o carro é realmente muito bom, muito bacana. Super equipado, com um motor muito eficiente, e assim, vai encarar aí, por exemplo, o Jeep Compass”, comentou. Confira a coluna na íntegra: