Lançamentos: GWM Ora e VW Saveiro

No CBN Motors deste sábado (26), Paulo Cruz e Scheila Canto falaram sobre dois importantes lançamentos no Brasil. O elétrico GWM Ora chega por preços a partir de R$ 150 mil com autonomia que passa dos 300 km. E tem também a nova VW Saveiro 2024 que recebeu mudanças no visualmente aprimoramentos mecânicos. Ainda falamos do aumento do valor dos carros para PCD e do único das vendas da picape Silverado no Brasil.

Confira: