Lavouras de trigo se desenvolvem bem no Centro-Oeste do Estado

A utilização do trigo é uma alternativa para cultivos de inverno no Mato Grosso do Sul, representando uma boa opção de rotação para a sucessão soja/milho safrinha em áreas de sequeiro, o que favorece principalmente a rotação de herbicidas nestes sistemas. Em Maracaju, por exemplo, no Centro-Oeste do Estado, o trigo tem se desenvolvido bem até por ser uma cultura mais resistente ao frio, de baixo manejo e custo para o produtor.

Em áreas irrigadas pode entrar ainda como uma terceira cultura na sucessão soja/feijão/trigo, intensificando o uso do solo em sistemas irrigados. Instituições de pesquisa e empresas de tecnologias agrícolas têm realizado cada vez mais trabalhos com a cultura do trigo em diferentes regiões do MS, incluindo campos de competição de variedades, adubação, manejo de doenças e reguladores de crescimento para tornar esta cultura cada vez mais rentável nos sistemas de produção do estado.