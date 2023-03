Lazer: confira as apresentações desse fim de semana

O "Espaço Sesc", do Sesc Cultura, traz uma programação gratuita para as crianças neste fim de semana. Os destaques são um espetáculo circense e contação de histórias. A ação é realizada em parceria com o Shopping Norte Sul Plaza.

No sábado (25), o New York Cirkus, da família Perez, apresenta-se às 15h e às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Os integrantes da trupe levam a arte do circo por Campo Grande, percorrendo bairros da periferia.

Já no domingo (26), a Trupe Guavira encanta a criançada, estimulando a atenção e a curiosidade por meio de várias linguagens artísticas como a música e o teatro. Aprsentação ocorre também às 15h e às 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza.