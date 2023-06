Lazer, entretenimento e promoções são diferenciais de shopping na capital

Campo Grande é uma cidade repleta de opções de entretenimento e compras, e no coração da cidade encontra-se o Shopping Bosque dos Ipês. O empreendimento que completa 10 anos se tornou referência na capital.

Na edição do Jornal CBN Campo Grande desta terça-feira (20), a gerente de marketing do Shopping Bosque dos Ipês, Stephanie Brites contou sobre os eventos que o shopping recebe. “São muitos eventos acontecendo no Bosque, que colocam Campo Grande no roteiro dessas grandes ações a nível nacional. Atualmente o shopping está recebendo o Arena Trampolim, que é um dos maiores parques indoors montados dentro de shopping”, enfatizou Stephanie.

O acesso e a estrutura do shopping facilitam a realização de shows nacionais, como o que acontecerá em julho. Acompanhe a íntegra na entrevista: