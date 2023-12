Lazer no Topo: Rooftop é a nova tendência para as áreas de lazer nos prédios

Você já imaginou ter uma vista panorâmica da cidade, desfrutar de uma piscina com borda infinita e hidromassagem, relaxar em um lounge com lareira ou se exercitar em um espaço fitness com visão 360 graus e também ao ar livre? Essas são algumas das possibilidades que o rooftop oferece para os moradores de prédios que apostam nessa tendência.

O rooftop é uma área de lazer construída no topo dos edifícios, que aproveita o espaço para criar ambientes diferenciados, confortáveis e seguros. Essa arquitetura surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e se popularizou em grandes cidades como Nova York, Londres e Paris. Agora, ela chega ao Brasil e conquista cada vez mais adeptos que buscam lazer com comodidade e exclusividade.

Vantagens Do Rooftop

Morar em um prédio com rooftop traz diversas vantagens para o dia a dia. Entre elas, destacam-se:

- Desfrutar de uma área de lazer completa, agradável e exclusiva, sem sair do condomínio;

- Ter economia de tempo e dinheiro, evitando deslocamentos, gastos com restaurantes e bares e aluguel de espaços para festas;

- Garantir segurança, pois o acesso ao rooftop é restrito aos moradores e seus convidados, além de contar com monitoramento e controle;

- Alcançar qualidade de vida, pois o rooftop incentiva a convivência social, o contato com a natureza e a prática de atividades físicas;

- Valorizar o imóvel, pois o rooftop é um diferencial que agrega valor e prestígio ao prédio.

VISTA: O Empreendimento que traz para Campo Grande/MS a área de Lazer no Rooftop.

Imagem ilustrativa: Rooftop empreendimento Vista, em Campo Grande/MS, visto do alto

Se você tem interesse em morar ou investir em um prédio com rooftop, precisa conhecer o VISTA, um empreendimento da SBS em Campo Grande.

Localizado no Jardim dos Estados, um dos bairros mais nobres da cidade, o VISTA é um projeto exclusivamente planejado para quem deseja investir em modernidade, exclusividade, lazer, conforto e tecnologia.

Com torre única, dividida em 15 pavimentos e 73 unidades, entre apartamentos de 1 e 2 quartos com 41 e 60m², e duplex com 91m² - todos com varanda voltada para o sol nascente e fechaduras digitais biométricas - o VISTA destaca-se também pela sua cobertura com lazer completo, um rooftop que inclui:

- Piscina aquecida com Borda Infinita

- Hidromassagem

- Solarium

- Lounge com Lareira

- Sauna Úmida

- Academia ao ar livre com vista panorâmica.

Além disso, oferece outras facilidades, como Concierge, Porte-Cochère, Coworking, Espaço Delivery, Câmeras com Leitura Facial, Sistema de leitura de TAG veicular e muito mais!

O VISTA está em uma localização privilegiada, no bairro Jardim dos Estados. Não perca essa oportunidade de morar ou investir em um empreendimento singular, que une a exclusividade e o conforto de viver em um dos bairros mais nobres da cidade.

Entre em contato com a SBS Empreendimentos e saiba mais sobre o VISTA. Você vai se surpreender!

Sobre a SBS

A SBS Empreendimentos possui uma trajetória de crescimento e desenvolvimento de 27 anos dedicando-se à incorporação imobiliária nos estados de Rondônia e no Mato Grosso do Sul. São mais de 400 mil m² de áreas construídas e mais de 3.000 unidades entregues. Atua como um hub, reunindo especialistas nacionais e locais para obter o melhor resultado potencial das áreas empreendidas.

“Nosso objetivo é unir tendências, percepções de futuro e transformações sociais com tecnologia construtiva, qualidade e sustentabilidade para criar um valor real e duradouro para os nossos clientes”, afirma Phaena Spengler, Diretora-Executiva da SBS.

