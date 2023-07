Lei Paulo Gustavo: último dia para municípios enviarem planos de ação

Estados e municípios que queiram receber recursos por meio da Lei Paulo Gustavo têm até esta terça-feira (11) para enviar os planos de ação, que indicam como vão usar os valores, ao Ministério da Cultura por meio da plataforma transferegov. Após a aprovação e assinatura do termo de adesão, as cidades e os estados já começam a receber.

Para Mato Grosso do Sul, o valor disponível é de R$ 52,3 milhões. A Lei Paulo Gustavo é um símbolo de resistência dos artistas e foi aprovada durante a pandemia de Covid-19 que limitou as atividades do setor cultural. A lei é ainda uma homenagem ao artista Paulo Gustavo, vitimado pela doença.

(* Com informações Ministério da Cultura)