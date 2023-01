Lei que anistia obras irregulares deverá ser revista pela Câmara

Na última terça-feira (24) a coluna CBN Em Pauta questionou a Lei Complementar 476, aprovada pela Câmara Municipal de Campo Grande e sancionada pela prefeita Adriane Lopes (Patriota) no início deste mês. Agora, o legislativo municipal já pensa em rever o texto da legislação.

Ao conceder anistia aos proprietários de imóveis clandestinos ou irregulares, cuja execução esteja em desacordo com o Código de Obras e a Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, a lei tinha como objetivo principal atender a população carente. No entanto, a norma acabou por manter num mesmo patamar ricos e pobres, sem qualquer distinção, criando novos custos impossíveis de serem bancados pelos mais carentes, que é o caso da contratação de profissional para atestar a habitabilidade do imóvel.

Veja abaixo a íntegra do comentário de Edir Viegas atualizando o caso nesta quinta-feira (26).