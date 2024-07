Leilão do Detran-MS tem carros e motos a partir de R$ 5 mil

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está com leilão aberto para veículos apreendidos em 22 cidades do estado e não retirados pelos proprietários. Ao todo, são 168 lotes divididos em três categorias: circulação, sucata aproveitável e sucata inservível.

O leiloeiro responsável é Gustavo Correa Pereira da Silva, e os lances podem ser feitos online até as 14h do dia 23 de julho, horário de Mato Grosso do Sul.

Os interessados poderão visitar os lotes nos dias 19 e 22 de julho no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no Bairro Santa Felicidade, em Campo Grande.

Na categoria Sucata Aproveitável, estão disponíveis 80 lotes sendo 165 motocicletas e 64 automóveis, sendo que nesse caso, apenas pessoa jurídica cadastrada em qualquer Detran do Território Nacional pode participar.

Já na categoria Sucata Inservível, está disponível lote único com 34 motocicletas e 2 automóveis que pesados possuem estimados 5.204 Kg de material ferroso e apenas pessoas jurídicas no ramo de siderurgia, fundição e reciclagem credenciadas no Detran-MS podem participar.

No caso de Circulação, pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza podem participar e dessa vez o destaque dos automóveis é um Toyota Camry XLE 2008 / 2009 prata com lance inicial de R$ 12.051,00. Já no caso das motocicletas o destaque é mara uma Yamaha XTZ250 Lander 2021 / 2022 azul com lance inicial de R$ 5.439,00.

*Com informações do Governo de MS