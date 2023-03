Leilão em prol da construção da unidade do Hospital de Amor de Barretos em Dourados acontece hoje

Nesta terça-feira, acontece no Salão de Eventos da Unigran, o tradicional Leilão Direito de Viver. Com realização da Associação de Apoiadores do Hospital de Amor de Dourados, a edição 2023 do leilão tem como objetivo arrecadar fundos em prol da implantação da sede própria que será localizada às margens da Rodovia Guaicurus.

Esse é o maior evento do Hospital de Amor de Dourados e vai promover essa arrecadação de fundos. O terreno de mais de 25 mil metros quadrados, foi doado por uma incorporadora e uma Família tradicional de Dourados.

O Instituto de Prevenção Dourados, atende de forma gratuita à Dourados e mais de 35 municípios da região com exames de Mamografia e Papanicolau, além de consultas e exames complementares. É referência na região em prevenção ao câncer. Apenas no ano passado, o Instituto de Dourados atendeu mais de 16 mil mulheres e a unidade móvel levou os serviços a mais de 8 mil pacientes na macrorregião.

A Unidade Móvel é um caminhão adaptado composto por uma recepção, um mamógrafo digital de última geração e uma sala de coleta de exame de Papanicolau para a realização de exames de rastreamento do câncer de mama e do câncer de colo do útero.

De acordo com o inca, instituto nacional de câncer, são esperados 704 mil casos novos da doença no Brasil, para o triênio de 2023 a 2025, a estimativa de câncer de mama é de 73.610 casos, correspondendo a um risco estimado de 66,54 casos novos a cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama feminina é o mais incidente no país e em todas as Regiões brasileiras. Na região Centro Oeste, O risco é de 57,28 casos por cada 100 mil mulheres.

E com a instalação da unidade do Hospital de Amor de Barretos em Dourados, o atendimento e os serviços oferecidos serão ampliados na cidade.

Segundo a organização, o Leilão Direito de Viver acontece em formato híbrido, sendo a versão virtual com lances realizados em grupos de WhatsApp até o dia 05 de abril.

Enquanto o evento presencial, é nesta terça-feira (28), com início às 19h, com jantar incluso no convite, onde serão leiloadas peças exclusivas e selecionadas especialmente para o evento.

Compra de convites e maiores informações no escritório da AApoiadores – Rua Major Capilé, 1885, Sala 7, Galeria Weimar Júnior.