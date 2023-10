Letramento digital pode evitar com que as pessoas caiam em golpe na internet

A CBN Campo Grande conversou nesta terça-feira (3), com Raphael Chaia, advogado e professor de direito digital, que também ocupa a presidência da comissão de direito digital e startups da OAB-MS. Ele destacou a urgente necessidade de promover o letramento digital no Brasil, em meio a uma crescente transformação digital que está afetando todos os aspectos da sociedade.

Em recente pronunciamento, Chaia enfatizou que a segurança na web é uma questão crítica no cenário atual, citando dados alarmantes da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) que apontam que 76% dos brasileiros não estão preparados para utilizar a internet seguramente.

O termo “letramento digital” refere-se à preocupação de ensinar as pessoas como agir no ambiente digital, capacitando-as a navegar com segurança e responsabilidade online.

Continue Lendo...

Existem formas para adquirir conhecimento de como lidar com o digital de forma descomplicada, como o 2° Congresso de Direito Informativo e novas tecnologias que ocorrerá na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) dias 05 e 06 de outubro. Grandes nomes do direito digital estarão confirmados para a palestra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a entrevista completa na íntegra: