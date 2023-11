Lia Mayo, a rainha do modão, apresenta inédita na rádio CBN-CG

O CBN Cultural desta sexta-feira (3) traz a cantora, compositora e apresentadora Lia Mayo, conhecida como "rainha do modão", que está há mais de 20 anos no mercado musical do Estado.

Lia já circulou pelos maiores eventos de MS, desde shows em praça pública, casamentos, formaturas, até se apresentar ao lado de artistas nacionais renomados. Uma de suas marcas no palco sempre foi a alegria contagiante, animação e interatividade com o público.

Acompanhada pelo músico Luciano Boiadeiro, seu parceiro de vida e de arte, a Lia apresentou a música "Fingi que me ama". A novidade será lançada, em breve, nas plataformas de áudio. Confira: