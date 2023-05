Licenciamento: veja quais veículos devem quitar o pagamento em maio

Ainda há tempo dos veículos com placas final 3 quitarem o licenciamento do mês de maio, que pode ser pago em qualquer agência do Detran de Mato Grosso do Sul ou na rede bancária credenciada, que inclui Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, além de casas lotéricas e Rede Pague Fácil.

O calendário anual é estipulado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de Mato Grosso do Sul e o Licenciamento só poderá ser quitado se o condutor estiver e dia com o IPVA.

Além da guia impressa que chega no endereço cadastrado pelo proprietário, é possível emitir a guia virtualmente. Para isso, entre no Portal de Serviços ou no aplicativo Detran MS, escolhendo a opção "veículo" e "Guia Licenciamento".

O sistema irá solicitar os dados da placa e Renavam do veículo. Para os casos em que o proprietário optou pelo parcelamento do IPVA, no momento de gerar a guia, é possível emitir o boleto com ou sem os valores restantes.

Licenciamento

O licenciamento é um documento de porte obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado. O motorista flagrado circulando com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima, que de acordo com o art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê aplicação de multa de R$ 293,47.

A data de vencimento varia de acordo com o dígito final da placa do veículo. Em junho, será a vez das placas final 4 e 5; placas final 6, em julho; já em agosto, proprietários de veículos final 7 e 8 devem realizar o pagamento; em setembro, placas final 9 e, em outubro, final 0.

*Com informações do Governo do Estado