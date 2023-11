Licitações abertas para obras de infraestrutura em quatro cidades do Mato Grosso do Sul

Fátima do Sul, Rio Verde, Jardim e Campo Grande receberão investimentos em iluminação pública, restauração de pavimento e melhorias em pátios de aeródromos.

Fátima do Sul

O contorno viário da cidade, que fica no entroncamento da BR-376, MS-278 e BR-376, será restaurado em uma extensão de 5,28 km. A abertura das propostas será no dia 10 de janeiro de 2024.

Continue Lendo...

Jardim

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PPD, taxiway e pátio de aeronaves do aeródromo do município serão restaurados. A abertura das propostas será no dia 10 de janeiro de 2024.

Rio Verde

A ciclovia da MS-427 receberá iluminação pública de LED-Solar. A abertura das propostas será no dia 9 de janeiro de 2024.

Campo Grande

Os estacionamentos das secretarias estaduais e do Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo serão restaurados, pavimentados e drenados. A abertura das propostas será no dia 14 de dezembro.

A Avenida Leão Neto do Carmo, que fica dentro do Parque dos Poderes, também receberá um novo sistema de iluminação pública. A abertura das propostas será no dia 13 de dezembro.

Além disso, será realizada uma obra de reforma de macrodrenagem no Córrego do Prosa, na Rua Itaquirai, com a Avenida Ricardo Brandão.

*Com informações da Agesul