Liderança do governo definida na Alems

O nome do líder do Governo do Estado foi anunciado oficialmente na sessão desta quinta-feira (16) na Asembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A pedido do governador Eduardo Riedel (PSDB), o deputado estadual Londres Machado (PP) aceitou o cargo e terá como vice-líder o parlamentar Pedro Pedrossian Neto (PSD).

Após o anúncio da nova liderança no fim do grande expediente, Londres Machado contou que pretende fazer uma gestão tranquila entre os parlamentares na Casa de Leis. "Eu pensei em recusar e não queria assumir cargo na Assembleia. Mas a gente não pode recusar quando a situação é muito pessoal. Eu estarei representando o governador Eduardo Riedel a pedido dele. Eu sei muito bem o que é ser líder e sei dos confrontos e desencontros entre os deputados. O meu trabalho será de um líder conciliador, com trabalho de levar as reivindicações ao governador e discutir a aprovação de todos os projetos", afirma o deputado que vai exercer a função de líder do Governo pela primeira vez.

Com a liderança definida, as negociações agora na Alems seguem para distribuir os deputados entre as 16 comissões permanentes da Casa de Leis.

O deputado estadual Junior Mochi (MDB), que já presidiu a casa e também já fez parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) destaca a importância das comissões para a continuidade dos trabalhos na Assembleia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O que se vota no plenário é o parecer das comissões. Quando um projeto é votado na casa, ele já passou na comissão, já teve a análise dos membros das comissões quanto à isso, tanto a análise técnica, quanto a análise do mérito. Então, um projeto na área da saúde, ele passa pela CCJR e depois passa pela comissão específica da saúde, assim como acontece na educação e em outros setores. Tudo isso garante que um bom projeto chegue para a votação dos parlamentares", explica Mochi.

E a semana no legislativo terminou com mais uma definição importante. A principal comissão da casa, a CCJR, já está com os titulares escolhidos e a deputada Mara Caseiro (PSDB), eleita para o mandato na Alems com o maior número de votos entre os parlamentares, poderá ser escolhida como presidente da comissão. Mas essa definição, assim como a dos suplentes, só deve sair após o recesso de carnaval.

Houve consenso para que integrassem a CCJR como titulares, além da deputada Mara, os parlamentares Antônio Vaz (Republicano), João César Mattogrosso (PSDB), Júnior Mochi (MDB) e Pedrossian Neto (PSD).