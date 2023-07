Líderes batem cabeça para conter rebelião nos partidos

Os dirigentes dos principais partidos estão "batendo cabeça" para controlar os nervos das lideranças políticas em Dourados, que brigam pela indicação para concorrer a prefeitura nas eleições de 2024. O maior foco das encrencas está no PSDB e PP. O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente regional do PSDB, espera solucionar o impasse com diálogo. Não está fácil encontrar, por ora, uma solução, porque o partido tem muitos pré-candidatos a prefeito e ninguém quer facilitar o acordo. O deputado federal Geraldo Resende é um que trabalha pela sua indicação. Mas encontra resistência dos deputados estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira. Esses dois, também, já avisaram Azambuja do desejo de concorrer à prefeitura. O ex-governador pediu muita calma aos deputados para não transformar as diferenças políticas em crise.

E como Geraldo não conta com apoio de Teixeira e Lia, até porque todos estão brigando pelo mesmo projeto político, ele até sugeriu a filiação do vice-governador Barbosinha, hoje no PP, para ser o candidato do PSDB. Essa ideia não agrada nenhum pouco os outros dois pré-candidatos.

Se falou inclusive em trazer Marçal Filho, do PP, de volta ao PSDB para disputar a prefeitura. A proposta não avançou.

E como, também, não tem avançado os esforços na busca de consenso em torno de um nome do PP, Marçal queria ser o pré-candidato. Mas ele foi jogado de lado com a decisão da senadora Tereza Cristina, comandante do PP no estado, de bater o carimbo na pré-candidatura à reeleição do atual prefeito Alan Guedes.

A indicação do nome de Guedes mexeu com os nervos de outras lideranças do PP, que se recusam, no momento, em apoiar a sua reeleição.

O vice-governador Barbosinha é um deles. Ele até disse à CBN Campo Grande sobre as profundas divergências com Guedes. Os dois são do mesmo partido, mas não se falam. Se depender de Barbosinha, Guedes não disputaria a reeleição pelo PP. Outro que fechou a cara com a indicação de Guedes foi Marçal Filho. Ele até admitiu sair do PP para tentar concorrer a prefeitura por outro partido.

Tereza Cristina sabe o tamanho da encrenca em Dourados. Mas acredita que tudo vai terminar bem com o passar do tempo. O grande desafio será derrubar a alta rejeição de Guedes. As pesquisas para consumo interno não são nada animadoras. Tereza está, também, trabalhando para não perder Barbosinha, que está sendo assediado por outros partidos. Ela considera a permanência de Barbosinha na Vice-Governadoria como fundamental para o futuro planos do partido.

Já em Campo Grande, tanto o PSDB quanto o PP não enfrentam o mesmo problema de Dourados. O PP está fechado com à reeleição da prefeita Adriane Lopes e o PSDB com o deputado federal Beto Pereira.

