Ligação telefônica da prefeita com Bolsonaro cria mal-estar no PL

O primeiro-suplente de senador da Tereza Cristina (PP), Tenente Portela (PL), se tornou pivô de insatisfação no Partido Liberal ao intermediar ligação por vídeo da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e do seu marido, deputado estadual Lídio Lopes, ambos do Patriotas, com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A ideia passada era de Bolsonaro ter convidado Adriane para se filiar ao PL para concorrer a reeleição em 2024. Lídio confirmou o convite. Mas esse contato de Adriane com Bolsonaro provocou mal-estar no partido. Nada contra a prefeita, mas com o Tenente Portela.

Lídio disse ser um bolsonarista e estará avaliando o convite do presidente. O curioso é da ligação telefônica da prefeita com Bolsonaro ter sido feita pelo Tenente Portela sem passar pelo crivo do presidente regional do PL, deputado federal Rodolfo Nogueira.



Só que antes da ligação acontecer, Bolsonaro entrou em contato com Rodolfo Nogueira para se informar da situação da prefeita Adriane Lopes, até porque não sabia nada sobre ela. Nogueira não teria gostado nenhum pouco da interferência do Tenente Portela no partido.

E o deputado estadual Coronel David (PL) já manifestou a sua insatisfação em entrevista à Rádio CBN Campo Grande. Ele criticou "um político sem mandato querer ditar regras no partido". Vale lembrar que Coronel David já sofreu com retaliação no PSL e acabou sendo isolado pela senadora Soraya Thronicke, hoje no União Brasil.

