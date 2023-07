As linhas telefônicas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) voltaram a operar nesta quarta-feira, por volta das 11h. O motivo da interrupção de sinal teria sido rompimento de fibra, segundo a empresa que provém a rede.

Nessa terça-feira (11), o Detran-MS havia informado problemas na central telefônica do órgão e, por isso, as agências do estado ficaram sem comunicação por ramais e telefone em todos os municípios do Estado.

*Com informações do Governo do Estado