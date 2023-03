Listagem oficial dos beneficiários do Proinc permanece sob sigilo

Na próxima quinta-feira, 31 de março, completam-se 20 meses da batalha judicial travada pela prefeitura de Campo Grande para não disponibilizar a listagem oficial com os nomes dos beneficiários pelo Programa de Inclusão Profissional – Proinc.

A abertura da caixa preta do programa foi determinada em 8 de dezembro de 2021, por meio de liminar expedida pelo juiz Marcelo Andrade Campos Silva, em Mandado de Segurança impetrado em 27 de julho do mesmo ano pelo vereador André Luis Soares da Fonseca, o Professor André (Rede).

A ação se deu após o então presidente da Funsat, Luciano Silva Martins, ter se negado a remeter a listagem ao vereador, de forma administrativa.

De lá para cá, raros são os campo-grandenses que não tenham ouvido falar do que ficou conhecido como o 'Escândalo do Proinc', programa transformado em cabide de emprego e voltado para a contratação de cabos eleitorais na gestão do então prefeito Marquinhos Trad (PSB), que renunciou ao cargo para concorrer nas eleições de 2022.

Após reiteradas negativas da prefeitura de fornecimento da listagem oficial, o Escândalo do Proinc ganha um novo capítulo com o pedido judicial de cumprimento de sentença ajuizado nesta semana que pode resultar em crime de responsabilidade, caso a prefeita Adriane Lopes não cumpra o que foi estabelecido pela Justiça.