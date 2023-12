Livro conta histórias do folclore de MS

A obra “Histórias & Histórias” reúne onze contos do folclore de Mato Grosso do Sul, nos cenários típicos do Estado, como o Panatanal e Eldorado. O livro foi escrito pelo médico e escritor Ewerton Carvalho.

O autor, que já mora há 10 anos no Estado, é apaixonado por estudar o folclore de países do mundo todo, por acreditar que seus personagens são uma ferramenta importante para a cultura.

No livro temos Pé-de-Garrafa e o Nego do Rio, laém de outros ícones de histórias famosas em versões regionalizadas. Além da Eldorado Pantaneira, outra história envolve a comunidade japonesa, com a gravura “A Grande Onda de Kanagawa”.

O livro “Histórias & Histórias" será lançado nesta terça-feira (12), a partir das 19h30, na cafeteria Doce Lembrança, localizada na rua Dom Aquino, nº 2.055.