Locação por temporada eleva rentabilidade de investidores em MS

Mato Grosso do Sul é um estado que vem se destacando no cenário nacional por seu potencial econômico, social e ambiental. Com uma localização estratégica, o estado possui uma diversidade de atividades produtivas, como o agronegócio, a indústria, o comércio e o turismo. Além disso, abriga importantes biomas, como o Pantanal, a Mata Atlântica e o Cerrado, que oferecem riquezas naturais e culturais.

Com isso, a demanda por hospedagens na capital tem aumentado, especialmente por aluguéis de temporada, que são uma opção mais econômica, confortável e flexível para os viajantes.

Continue Lendo...

Mas qual é a rentabilidade de locação por temporada? Quais são os fatores que influenciam nesse tipo de negócio em Campo Grande? E como se destacar nesse mercado competitivo? Confira a seguir algumas dicas e informações que podem ajudar você a investir nessa tendência do Mercado Imobiliário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que é aluguel por temporada?

O aluguel por temporada é uma forma de locação que consiste no aluguel de um imóvel temporariamente, por um período que pode variar de um dia a alguns meses. Geralmente, os hóspedes usam esse tipo de hospedagem para férias, viagens a trabalho, eventos especiais ou simplesmente para mudar de cenário por um curto período de tempo.

Os benefícios do aluguel de temporada são vários, tanto para os hóspedes quanto para os proprietários. Os hóspedes podem aproveitar um espaço mais amplo, privativo e personalizado, com maior liberdade de horários e preços. Já os proprietários podem obter uma maior rentabilidade e garantia, além de terem mais flexibilidade para usar o imóvel quando quiserem.

Aluguel por Temporada em Campo Grande - Um Cenário de Oportunidades

A capital Sul-Mato-Grossense vem se consolidando como um polo de desenvolvimento e de oportunidades para investidores que buscam rentabilidade nos negócios. Um dos setores que vem se sobressaindo na capital é o imobiliário, especialmente o voltado para a locação. Conforme noticiado pelo Estadão Imóveis, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisa Econômicas (Fipe), o FipeZap, o aluguel ficou 16% mais caro em 2023 no país, o que indica uma tendência de valorização cada vez maior para a modalidade de locação por temporada.

De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), de 2012 a 2022, em média, a valorização dos imóveis e o retorno dos investimentos com aluguel superaram o retorno dos principais ativos de renda fixa (CDI e poupança).

Dentre as opções de imóveis para locação, destacam-se os apartamentos compactos, que são tendência no mercado nacional e internacional. Esses imóveis são projetados para atender às necessidades de um público moderno, que valoriza a otimização do espaço, a tecnologia, a sustentabilidade e os serviços compartilhados. Além disso, os apartamentos compactos oferecem uma excelente relação custo-benefício, tanto para os locatários quanto para os locadores, pois possuem um valor de aluguel mais acessível, um custo de manutenção mais baixo e uma maior liquidez.

Calculando a Rentabilidade

Para calcular a rentabilidade do seu negócio de aluguel por temporada, existem diversas formas de cálculo que levam em consideração as despesas fixas e variáveis do imóvel ao longo do ano, além do ticket médio e a quantidade de reservas realizadas.

Uma abordagem comum é somar todas as despesas relacionadas ao imóvel, como impostos, taxas de manutenção, serviços de limpeza e gestão, entre outros. Em seguida, é possível estimar o ticket médio das diárias e multiplicá-lo pela quantidade de reservas esperadas para o ano. Esse cálculo fornece uma estimativa do faturamento total.

Com esses números em mãos, é possível subtrair as despesas totais do faturamento para obter o lucro líquido. Esse resultado pode ser comparado ao investimento inicial realizado no imóvel para calcular a taxa de retorno sobre o investimento.

Fatores que Impulsionam o Mercado Imobiliário Para Locação em Campo Grande

Além dos dados positivos, existem outros fatores que contribuem para o aquecimento e o desenvolvimento do mercado imobiliário para locação em Campo Grande. Entre eles, podemos destacar:

1. Polo da Celulose

Mato Grosso do Sul é o segundo maior produtor brasileiro de celulose, ficando atrás apenas da Bahia. A produção de celulose é uma parte vital da economia do estado e tem um impacto significativo no desenvolvimento e valorização do mercado imobiliário de CGR - principalmente no que se refere à locação por temporada - por ser parte do trajeto feito pelos investidores que vivem em constantes viagens para o chamado “Vale da Celulose”.

2. A Participação de CGR na Rota Bioceânica

CGR faz parte do ousado projeto de um corredor rodoviário que pretende ligar o Oceano Atlântico aos portos do Chile, passando por Paraguai e Argentina, criando novas oportunidades de comércio e integração regional.

3. A Localização Estratégica da Cidade

Campo Grande é um ponto de convergência de importantes rodovias federais e estaduais, facilitando o acesso e o escoamento de produtos e serviços para outras regiões do país e do exterior.

4. A Diversificação da Economia da Cidade

CGR conta com setores como indústria, comércio, serviços, turismo e agronegócio, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a população.

Como se destacar no mercado de aluguel por temporada em Campo Grande?

O aluguel por temporada em Campo Grande é uma oportunidade de negócio que pode gerar uma boa rentabilidade para os proprietários de imóveis, além de oferecer uma excelente opção de hospedagem para os viajantes. No entanto, para ter sucesso nesse mercado, é preciso estar atento aos fatores que influenciam na rentabilidade, às tendências do mercado e, principalmente, à qualidade, localização e valorização do imóvel onde irá investir.

Para acompanhar os projetos de transformação e desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, representando o contexto da valorização imobiliária, surge o Vista, um empreendimento inovador da SBS.

Imagem aérea do empreendimento Vista, localizado na Rua Franklin Roosevelt, 255 - Jardim dos Estados, Campo Grande/MS

Trata-se de um prédio digital de torre única, com 73 unidades - sendo studios, apartamentos de dois dormitórios e duplex - com todas as unidades de frente para o nascer do sol, com varanda, fechaduras digitais biométricas, pontos de recarga para carros elétricos e muito mais.

O Vista também conta com um incrível Rooftop, uma cobertura com lazer completo, que inclui piscina aquecida com borda infinita, hidromassagem, solário, lounge com lareira, sauna úmida e área fitness com vista panorâmica. No térreo, o empreendimento oferece lobby concierge, espaço lounge & office, espaço pet care, espaço delivery, tomadas para carros elétricos, bicicletários e estrutura para car wash a seco.

O empreendimento destaca-se também pela sua localização privilegiada, no coração do Jardim dos Estados, próximo aos principais edifícios comerciais, cartórios, bancos, órgãos públicos, parques, escolas, universidades, hospitais, clínicas, restaurantes, bares, cafés e shoppings da cidade.

Com a sociedade cada vez mais conectada e exigente, a demanda por lugares que ofereçam uma experiência de estadia moderna, com conforto e praticidade é ainda maior. Investir em empreendimentos projetados para a locação por temporada coloca investidores à frente dessa curva de demanda, garantindo uma base sólida de locatários e compradores interessados em aproveitar os benefícios da vida prática e moderna.

Portanto, caro investidor, atente-se! Pois esse é um movimento que tende a continuar crescendo...

Se você quer saber mais sobre esse empreendimento inovador, entre em contato conosco e fique por dentro das novidades.

www.sbsempreendimentos.com.br

(67) 99988-8237 - Comercial Campo Grande/MS