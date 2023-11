Logística afeta embarques da soja no Brasil

A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais revisou sua estimativa de exportação de grãos e farelo em outubro. Os embarques de milho devem somar 8,321 milhões de toneladas. Em relação a soja em grão, a estimativa é de 5,959 milhões de toneladas, abaixo do volume de 6 milhões de toneladas a 6,285 milhões de toneladas previstos há uma semana.

Os números são explicado pelos embarques recordes de milho, que seguem até janeiro/24 (fim do ano comercial) e que devem totalizar 50 milhões de toneladas embarcadas na safra 2022/23. Para a soja, as exportações seguem aquecidas por uma demanda presente o que faz com que o Brasil tenha, mesmo em ano de safra histórica, 18 milhões de toneladas da safra atual para a comercialização.

As questões que afetam a atividade no país são de logística. Os portos do Arco Norte do Brasil têm dificuldades de receber a produção, principalmente do Mato Grosso, os rios do norte do país estão com níveis mais baixos e dificuldade o transporte por barcaças. Os portos de Santos e Paranaguá estão com excesso de chuvas o que também prejudica os embarques.

Continue Lendo...

Confira a coluna Mercado Agro na íntegra: