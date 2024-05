Lotéricas ficam fora do ar e donos reclamam de prejuízo

Em Mato Grosso do Sul, proprietários de lotéricas reclamam que há quase 60 dias, o sistema da Caixa Econômica Federal apresenta oscilação, impedindo a prestação de serviços aos clientes.

Uma das proprietárias de lotérica é Adriana Rodrigues que relata o prejuízo inestimável financeiramente. Ela conta que os clientes esperam horas na fila com esperança do sistema voltar a funcionar.

Clientes fazem filas nas lotéricas fora do ar Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

A lotérica de Adriana, que fica em frente à praça Ary Coelho, em Campo Grande, está desde ontem fora do ar. "Ontem eu não atendi ninguém e hoje está do mesmo jeito, porque todo atendimento da rede precisa do sistema. Se não tem sistema, não tem atendimento. Aí a mensagem que tem é 'abrir chamada'. Eu estou com a chamada aberta desde ontem e a resposta da minha agência é que tem de aguardar. Mas quem arca com os prejuízos?".

De acordo com o presidente do Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado de Mato Grosso do Sul, Ricardo Amado Costa, nesses 60 dias de instabilidade não são as mesmas lotéricas que ficam fora ar, mas sim, diversas pelo estado e com duração inestimada.

"Desde ontem em Campo Grande três lotéricas estão sem trabalhar. Em Ivinhema teve uma lotérica que ficou 15 dias sem realizar atendimento. Mas o sistema é de responsabilidade da Caixa, tanto os equipamentos quanto a tecnologia de telecomunicação e o lotérico está sendo prejudicado por não poder atender os seus clientes", afirma Ricardo.

A reportagem entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e até a conclusão deste texto não obteve retorno.