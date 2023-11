Macarrão de Comitiva e vinhos brasileiros em Londres

“Elementar meu caro Watson, elementar!”, já diria Sherlock Holmes. Pois bem pessoal. Falo hoje direto de Londres, acabei de chegar na eterna terra da rainha, com suas cabines telefônicas e os icônicos ônibus de dois andares vermelhos.

Neste início de Novembro a Inglaterra está bem verde e amarela, por conta de várias ações culturais da Embratur na Embaixada do Brasil em Londres.

E vim a convite da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e do Sebrae MS para apresentar sabores do Pantanal na “Visit Brasil Gallery”, evento que acontece esta semana no salão principal da Embaixada, com música, exposição de artes e comida brasileira de diferentes regiões.

E na próxima semana lançaremos a Rota Gastronômica Pantaneira edição águas, na WTM London, a maior feira do mercado de turismo do mundo.

Estou muito feliz pois junto comigo nesta odisseia de sabores está o querido Chef Mato Grossense: Marcelo Cotrim, que se dedica também há muitos anos aos estudos da cozinha regional do Pantanal, principalmente na região Norte, e também a Chef coordenadora de ações gastronômicas da Embratur em Brasília a Ana Paula Jacques. Sem dúvida uma união inédita e saborosa dos biomas Pantanal e Cerrado.

E pra comemorar essa chegada pantaneira aqui na Grã Bretanha, irei ensinar neste sábado como fazer o macarrão de comitiva, prato chefe da nossa cozinha e que pode ser facilmente replicado pelo mundo, contanto que se faça uma carne de sol caseira e conte com um macarrão espaguete quebradinho, alho e alguns temperinhos.

Eu bem cheguei e tive a oportunidade de participar junto com outros chefs, sommeliers, vinicultores, especialistas e apreciadores do ramo de vinhos do “Brazilian Wine Tasting Event” promovido pela Embaixada e o importador de vinhos brasileiros: Sir Nicholas Corfe (da Go Brazil wines).

Foi uma degustação de 8 rótulos brasileiros, dentre: brancos, tintos, espumantes e dentre eles um dos rosés que mais aprecio, o Amadeu Brut Rosé da família Geisse, Do Rio Grande do Sul. Que orgulho e explosão de taninos canarinhos.

Na degustação, uma grata surpresa, um dos melhores vinhos brasileiros que já provei. O tinto da Guaspari Vale da Pedra, safra 2020. Produzido a 1.100 metros de altitude na região do bolsão de café no interior de São Paulo. Um poderoso e elegante tinto 100% Syrah. O vinho tem características na boca de ervas, a picância leve do cravo e um toque de cogumelos ou seja, muito umami. Harmoniza muito bem com nosso tostadinho e bem elaborado Macarrão de Comitiva. Simbora harmonizar!