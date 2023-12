Mãe de bebê que caiu do 3º andar de prédio é ouvida em audiência de custódia e liberada

Em audiência de custódia, realizada na manhã desta quinta-feira (14), a mãe da bebê de quatro meses - que segue internada na Santa Casa de Campo Grande após ter ficado gravemente ferida em decorrência de queda do 3º andar do prédio em que mora com a mãe e mais dois irmãos – foi liberada, mas responderá por abandono de incapaz.

A decisão é da juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna que autorizou o alvará de soltura com acompanhamento da assistência social do município para toda a família.

Continue Lendo...

Conforme informações do Conselho Tutelar Sul, localizado no bairro Aero Rancho, onde foi registrada a ocorrência, a mãe deixou os três filhos – a bebê de quatro meses, um menino de 2 anos e a primogênita de 7 anos – sozinhos em casa, momento em que ocorreu a queda.

A bebê foi socorrida e levada para o Hospital Regional, sendo transferida depois para a Santa Casa de Campo Grande. O fato ocorreu na noite de terça-feira (12). A mulher foi presa em flagrante e as crianças levadas para abrigo, pois não foram localizados outros familiares.

Ainda conforme o Conselho, o pai da bebê não convive com a mãe e o pai das outas duas crianças também é ausente.