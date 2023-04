Magistrados de MS vão integrar o Centro Nacional de Inteligência do Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, e a juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, da comarca de Três Lagoas, foram designados pela presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministra Rosa Weber, para integrarem o Centro de Inteligência do Poder Judiciário (CIPJ).

O desembargador Sérgio Martins passa a compor o Grupo Decisório e a juíza Janine Rodrigues de Oliveira Trindade foi designada como integrante do Grupo Operacional do CIPJ.

O Centro de Inteligência do Poder Judiciário foi criado pela Resolução nº 349, do Conselho Nacional de Justiça, de 23 de outubro de 2020, com o objetivo de identificar e propor tratamento adequado de demandas estratégicas ou repetitivas e de massa no Poder Judiciário brasileiro.

No Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, o Centro de Inteligência (CIJEMS) foi criado por meio do Provimento nº 517, de fevereiro de 2021. A composição do CIJEMS divide-se em Grupo Decisório, formado pelos Desembargadores Luiz Gonzaga Mendes Marques (coordenador do CIJEMS), Odemilson Roberto Castro Fassa e Vilson Bertelli, e o juiz auxiliar da Vice-Presidência, Fábio Possik Salamene; e o Grupo Operacional, constituído pelas juízas Adriana Lampert, Janine Rodrigues de Oliveira Trindade, Liliana de Oliveira Monteiro e Thielly Dias de Alencar Pitthan, pelos juízes Marcus Abreu de Magalhães e Eduardo Floriano Almeida, além do servidor Rafael Buratto no apoio administrativo.

*Com informações do TJMS