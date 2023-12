Maido volta ao nº1 da lista Latin America's 50 Best Restaurants 2023

O Maido, restaurante localizado em Lima (Peru), foi eleito The Best Restaurant in Latin America 2023, na premiação patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, reconquistando a posição que ocupou, pela última vez, em 2019.

A lista traz ainda estabelecimentos de 23 destinos, dois a mais do que a edição de 2022; e oito restaurantes fazem sua estreia no ranking. Buenos Aires e Lima apresentam o maior número de estabelecimentos na lista, com oito representantes cada, seguidas por São Paulo e Cidade do México, com cinco restaurantes cada.

Maribel Aldaco, chef do Fauna (nº5), no Valle de Guadalupe, recebeu o prêmio Latin America’s Best Pastry Chef Award 2023, patrocinado pela República del Cacao. Em sua segunda edição, o Beronia Latin America’s Best Sommelier Award 2023 foi concedido a Florencia Rey, do Maido (nº1).

Manu (nº35), em Curitiba, foi o vencedor do Flor de Caña Sustainable Restaurant Award. Pangea (nº29), em Monterrey, levou para casa o Gin Mare Art of Hospitality Award. Cantina del Tigre, na Cidade do Panamá, foi premiado com o Highest New Entry Award, patrocinado pela Aspire Lifestyles; ele conquistou a posição nº25.

Quintonil, na Cidade do México, é o vencedor do Highest Climber Award 2023, patrocinado pelo Alaska Seafood; o estabelecimento subiu 31 posições, figurando agora no nº12. Mario Castrellón, do Maito (nº6), Cidade do Panamá, recebeu os votos de outros chefs para vencer o Estrella Damm Chefs’ Choice Award.

Pela primeira vez desde a criação da lista, em 2013, estrelas da gastronomia se reuniram no Rio de Janeiro, mais precisamente no hotel Copacabana Palace, para participar da décima primeira edição do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna. Estabelecimentos de 23 cidades da região foram reconhecidos, enquanto o Maido (considerado The Best Restaurant in Latin America por três anos consecutivos, de 2017 a 2019) voltou a ocupar a posição nº 1 — ele foi eleito The Best Restaurant in Latin America 2023 e The Best Restaurant in Peru 2023.

O processo de votação - O papel da organização do 50 Best é promover os restaurantes e demonstrar que o talento gastronômico nunca teve tanta importância, continuando a apoiar o setor de hospitalidade e inspirando os consumidores a buscar experiências culinárias inesquecíveis. O 50 Best trabalha com a firma de consultoria Deloitte, sua parceira oficial e independente de arbitragem, para ajudar a proteger a integridade e autenticidade do processo de votação e da lista de vencedores do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023.

A Latin America’s 50 Best Restaurants Academy é composta por mais de 300 membros da região, todos selecionados cuidadosamente em razão de sua opinião especializada sobre o panorama gastronômico da América Latina. Os votos da Academy definem a lista Latin America’s 50 Best Restaurants, que serve como “barômetro” do sabor na região. A Academy é dividida em cinco regiões: México, Brasil, América Central e América do Sul, dividida em duas partes, norte e sul. Os votantes em cada região são jornalistas, críticos gastronômicos, chefs, restauranteurs e gourmets com grandes experiências de viagem. Em 2023, cada membro foi responsável por 10 votos, de acordo com as suas melhores experiências culinárias vividas nos 18 meses anteriores. Ao menos quatro desses votos devem mencionar restaurantes fora de seu país de origem (os membros da Academy que não puderam viajar internacionalmente apresentam somente os seis votos em restaurantes do seu países de origem).

Sobre o Best of the Best - O grupo Best of the Best é composto por todos os restaurantes que figuraram no topo do ranking anual The World’s Best Restaurants ao longo da história, e que, portanto, já não podem receber votos nas novas edições da lista. Os estabelecimentos do grupo de elite com os nº1 são para sempre reconhecidos como destinos gastronômicos icônicos no hall da fama Best of the Best Hall. O Central será o primeiro restaurante da América Latina a figurar no hall da fama Best of the Best, após conquistar a cobiçada posição nº1, no The World’s Best Restaurants 2023.

Sobre Latin America’s 50 Best Restaurants - Latin America’s 50 Best Restaurants foi lançado em 2013 para celebrar a gastronomia em toda a região e fornecer aos clientes de todo o mundo uma visão local e recomendações culinárias. A lista dos Latin America’s 50 Best Restaurants é criada pela Academia dos Latin America’s 50 Best Restaurants, um influente grupo de 300 líderes da indústria de restaurantes na América Latina, cada um selecionado por sua opinião especializada sobre o cenário gastronômico da América Latina. A lista dos Latin America’s 50 Best Restaurants é publicada pela William Reed, que também publica os The World’s 50 Best Restaurants, lançado em 2002; Asia’s 50 Best Restaurants, lançados em 2013; e Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants, lançados em 2022.

Sobre o parceiro de destino do host: Prefeitura do Rio - O Rio de Janeiro é uma cidade global, conhecida em todo o mundo por sua exuberante beleza natural e sua cultura vibrante. Além das praias, lagoas, florestas e montanhas que se misturam à vida urbana, o Rio tem uma vida gastronômica pulsante, que se reflete, em seus aromas, texturas e sabores, um jeito único de viver. Dos botequins à alta gastronomia, da tradicional feijoada aos frutos do mar, a cidade oferece aos turistas e aos cariocas uma culinária diversa e criativa, rica em ingredientes locais e influências plurais. Chefs renomados e premiados – brasileiros e estrangeiros – deliciam os paladares mais exigentes. E, mesmo nos lugares mais simples, não falta uma porta aberta para a rua, uma mesa na calçada, um petisco, um chopp gelado, uma caipirinha e o jeito carioca de servir a mais sofisticada felicidade. Da comida brasileira tradicional, com seus toques indígenas, africanos e europeus, à fusão contemporânea e cosmopolita dos restaurantes asiáticos, o Rio é uma cidade aberta ao estrangeiro, ao novo. Da culinária vegetariana ao clássico churrasco brasileiro, a cidade está de braços abertos para todos. Em um quiosque à beira-mar ou nos restaurantes em meio à floresta, no alto das montanhas, o Rio é uma verdadeira capital gastronômica da América Latina. No menu: a alma carioca e o sabor de uma vida feliz.

Sobre o patrocinador principal: S.Pellegrino & Acqua Panna - S.Pellegrino & Acqua Panna são os principais patrocinadores dos Latin America’s 50 Best Restaurants. S.Pellegrino & Acqua Panna são as principais águas minerais naturais no mundo da gastronomia. Juntas, elas interpretam o estilo italiano em todo o mundo como uma síntese de excelência, prazer e bem-estar.

Confira na íntegra: