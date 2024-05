Maio Furta-cor: saúde mental materna é assunto o ano inteiro

Entre as muitas cores do mês de maio, a furta-cor destaca a importância de se discutir e informar sobre saúde mental materna. Criada há 4 anos, a campanha nacional reúne cerca de 500 mulheres e está presente em 15 países. Apesar da relevância da pauta, o assunto ainda busca acolhimento, segundo a assistente social, e integrante da ação em Mato Grosso do Sul, Aline Correia.

“No ano passado, que era uma novidade, percebi uma abertura maior para o assunto. Este ano, senti um pouco mais de resistência em algumas empresas, por exemplo, com justificativas do tipo não tem como parar para conversar, está corrido. Precisamos avançar mais neste apoio”.

Em entrevista ao Jornal CBN CG desta sexta-feira (31), Aline falou sobre o tema da campanha deste ano que reforça a importância do apoio mútuo e das identificações, ‘Uma mãe leva, apoia e salva outra mãe’.

“Durante as conversas a gente percebe o reconhecimento através da técnica do espelho, enxerga nas outras as dificuldades, as dores e as alegrias que são experiências de cada uma, mas que muitas vezes são comuns”.

Nos grupos de conversas temas variados da maternidade são debatidos como: mães tentantes, rede de apoio, solidão materna, ninho vazio entre outras discussões. Acompanhe a entrevista completa.