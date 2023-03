Maior acervo de ilusão de ótica do mundo chega a Campo Grande

Você sabia que o seu cérebro pode ser enganado pelos seus próprios olhos? Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, o Museu das Ilusões é o primeiro do gênero na América Latina, e traz para Campo Grande o maior acervo de ilusão de ótica do mundo.

O Museu das Ilusões surgiu de uma parceria entre Paulo Zimmermann, diretor executivo do museu e Júlio Abdalla, professor de física e curador do acervo. “Nós temos a Experciência, que é o maior museu itinerante de ciência do país, viajando o Brasil inteiro, nós percebemos que ótica era um tema que interessava as pessoas. E após alguns experimentos com ótica, decidimos criar o museu”, contou Zimmermann.

O museu itinerante teve início em julho de 2019 e já passou por oito capitais. Durante esse período o acervo recebeu mais de 600 mil pessoas. Um dos motivos do sucesso é o ineditismo dessa área no país. “A gente no Brasil tem poucas oportunidades de experienciar o que se aprende dentro de sala. Eu por exemplo em todos os meus anos de estudo nunca visitei um museu de ciências. Nos Estados Unidos e na Europa isso é comum isso”, destacou o diretor do museu.

As atrações são interativas e levam o público a questionar o que é verdadeiro e o que não é. Além de experiências sensoriais, o museu é um ambiente instagramável, podendo fotografar e filmar situações que seriam impossíveis. O acervo também desperta a curiosidade e o incentivo à ciência em cada visitante. “São tantos anos de trabalho e de luta que fico orgulhoso. Fico feliz de estar ensinando tantas pessoas, tantas crianças com uma coisa saúdavel", frisou o professor de física há 40 anos, Júlio Abdalla.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contando com mais de 70 peças em um espaço amplo, a exposição abre as portas amanhã (4) no Shopping Bosque dos Ipês. A exposição ficará três meses na capital.

O funcionamento é de segunda-feira até sábado das 12h até às 22h, com entradas até às 21h e aos domingos das 12h às 20h, com entradas até às 19h.

O valor dos ingressos custa R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia.