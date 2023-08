Maior evento de conservação do Pantanal reúne cerca de 100 palestrantes

O Fórum Pontes Pantaneiras vai reunir autoridades, especialistas, pesquisadores e representantes da sociedade civil que entendem com profundidade o Pantanal entre os dias 16 e 18 de agosto, em Campo Grande/MS. O biólogo André Restel participou do CBN Agro deste sábado (05), para contar sobre a dinâmica do Forúm e o ojetivo de discutir soluções e possibilidades para um futuro sustentável no Pantanal.

Serão mais de 15 painéis e mesas redondas mediados e debatidos por cerca de 100 convidados de entidades como Ipê (Instituto de Pesquisas Ecológicas), Embrapa Pantanal, Embaixada e Consulado dos Estados Unidos no Brasil, Instituto Smithsonian, University College of London (UCL), Cenap/Icmbio, além das Universidades Federais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, WWF Brasil, entre outras. Confira a programação completa aqui.

Confira a entrevista com André Restel na íntegra: