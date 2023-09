Maior hospital veterinário especializado em animais silvestres é inaugurado na capital

Foi inaugurado nesta quinta-feira (14) em Campo Grande, o maior hospital veterinário de atendimento exclusivo à animais silvestres da América Latina. O hospital 'Ayty' - palavra tupi-guarani que significa cuidado e aconchego - teve investimento de pouco mais de R$ 5 milhões e foi construído em área anexa ao Centro de Reabilitação de animais silvestres (CRAS), no Parque dos Poderes .

A estrutura do local está completa com salas cirúrgicas, salas para exames de imagem, ambientes para recuperação e dependências administrativas. A proposta é modernizar o atendimento a animais de diversas espécies que vivem no Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica, que precisaram ser resgatados e necessitam de tratamento.

De acordo com o médico veterinário responsável pelo hospital, Lucas Cazati, o trabalho na unidade vai abranger todas as regiões do estado.

"Hoje nós temos uma estrutura completa, o maior da América Latina. Como a gente já atende os 79 municípios do estado, a gente vai conseguir ampliar o atendimento e ainda conseguir maximizar os resultados através dessa estrutura de raio X, ultrassonografia, implantes e próteses".

O "Ayty" tem no total 15 servidores entre técnicos e tratadores e, junto ao CRAS, vai atender até 2.500 animais silvestres.

O governador do estado, Eduardo Riedel estava presente também na abertura oficial da nova unidade, e fala sobre os próximos investimentos para cuidar dos animais silvestres em Mato Grosso do Sul.

"Além do hospital em si, todo o centro de reabilitação de animais silvestres passará por uma reestruturação, e também estamos abrindo uma nova unidade em Corumbá, porque é um local que você pode reabilitar muitos animais", afirma.

O CRAS foi criado em 1987 e, em mais de 36 anos de funcionamento, foram recepcionadas mais de 300 espécies, totalizando em torno de 41 mil animais atendidos. Deste total 68% são aves, 20% mamíferos e 12% répteis.

O diretor-presidente do Imasul, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges comemora a construção do novo hospital, mas destaca quais medidas estão sendo tomadas para garantir a segurança dos animais silvestres nas estradas do estado.

"Temos o programa Estrada Viva, que preve procedimentos para a elaboração de novas estradas, prevendo já essas travessias de animais silvestre, e há um planejamento pra isso, como redutor de velocidade, passagem de fauna, lombadas e sonorizadores. Então esse trabalho já está sendo feito no estado para garantir a segurança dos animais".