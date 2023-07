Maior série de eventos corporativos de MS está de volta neste semestre

Neste segundo semestre, o Grupo RCN - um dos principais grupos de comunicação da região Centro-Oeste, alcançando 3,5 milhões de pessoas nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais - retoma a série de eventos corporativos voltados ao desenvolvimento das empresas e do comércio regionais.

O pontapé do projeto RCN em Ação 2023 será no dia 11 de agosto com a realização do programa "Fim de Expediente", da rede CBN, ao vivo em Campo Grande e transmissão nacional. Já foram confirmadas as presenças dos comunicadores Teco Medina, José Godoy e Dan Stulbach.

No mês de setembro será realizada a terceira edição do RCN Agro, evento voltado para o público do agronegócio, com a presença de Cristiano Palavro, sócio-diretor e analista de mercado da Pátria Agronegócios.



Em novembro a palestra será com o estrategista futurista Gui Rangel, pesquisador, fundador da fintech Portfy e especialista em inovação. E ainda neste semestre Campo Grande vai sediar o 1º Fórum RCN sobre Sustentabilidade que reunirá grandes nomes do setor.

Desde 2018, quando teve início o RCN em Ação, personalidades com influência nacional e internacional, de vários segmentos, vêm ao estado participar de discussões técnicas e interação com o público local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma proposta audaciosa para fomentar a economia de Mato Grosso do Sul a partir de debates importantes para a sociedade. Somente no ano passado foram realizados 12 encontros em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados.

GRUPO RCN DE COMUNICAÇÃO

- Referência no Jornalismo e geração de Conteúdo -

O Grupo RCN está há 73 anos em Mato Grosso do Sul trabalhando com geração de conteúdo jornalístico e de entretenimento. Há mais de uma década, a difusão das informações é feita em multiplataforma, um pioneirismo no estado. Sempre a partir do hiperlocalismo, ou seja priorizando temas locais importantes para o público dos municípios de cobertura e de todo o estado. Essa é uma das bandeiras do grupo de comunicação.

Atualmente são 12 veículos de comunicação distribuídos nas cidades de Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado e em Campo Grande. Na internet, mantém o portal de notícias JPNEWS. No meio televisivo, o canal aberto da TVC, com uma moderna estrutura, gerando sete horas diárias de conteúdo regional inédito na programação.

O Grupo também conquistou a concessão das rádios CBN em Campo Grande, Cultura FM e Band FM em Três Lagoas, Cultura FM em Aparecida do Taboado e Cultura FM em Paranaíba, além da CBN Dourados, que está em fase de implantação.



No meio publicitário, atua com mídia indoor, outdoor e controla o único painel de led da capital nacional da celulose. Ainda fazem parte do grupo a Revista SE7E, Revista Saúde e a Revista do Jornal do Povo.