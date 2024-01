Mais da metade dos municípios de MS está sob alerta

Corumbá passa por chuva intensa e enchentes nas ruas. Carros foram levados pela água na tarde dessa terça-feira (2). O município é uma das 41 cidades sob alerta amarelo de "chuvas intensas" do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com a previsão do instituto, as tempestades na região devem continuar ao longo desta quarta-feira (3). O Climatempo mostra que até hoje, já choveu 94 mm em Corumbá neste ano, o que representa 50% da média normal para o mês.

Os municípios em alerta desde terça-feira (2) são:

Imagem: CBN CG

Previsão

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica uma quarta-feira (3) de sol, com variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em todo o Estdo. Há possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão, a formação de nuvens e chuvas é decorrente de um sistema de baixa pressão atmosférica e a disponibilidade de calor e umidade. Além disso, as temperaturas estarão em elevação, com valores que podem chegar aos 32°C.

Os termômetros em Campo Grande marcam 22°C inicialmente e atingem 28°C durante o dia. Iguatemi e Dourados registram mínimas de 21°C e máximas de 30°C e 31°C, respectivamente. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã amanhece com 20°C e tem 29°C pela tarde.

No Bolsão, Três Lagoas tem mínima de 24°C e máxima de 32°C, já Paranaíba apresenta variação entre 22°C e 31°C. Na região Norte, Camapuã e Coxim chegam aos 29°C nos horários mais quentes, com mínimas respectivas de 22°C e 23°C.

Porto Murtinho, na região Leste do estado, marca 24°C inicialmente e atinge 32°C ao longo do dia. No Pantanal, Corumbá tem mínima de 23°C e máxima de 28°C, enquanto na cidade de Aquidauana a temperatura varia entre 24°C e 31°C.

Confira o volume de chuva acumulada até às 15h dessa terça-feira nos municípios:

Imagem: Cemtec

*Com informações do Cemtec, Inmet e ClimaTempo



