Mais de 1,5 mil km de rodovias terão melhorias até 2026

O Governo de Mato Grosso do Sul lançou o programa “Rodar Bem MS”, voltado para a melhoria de estradas estaduais não pavimentadas. A iniciativa prevê a recuperação de 1.800 quilômetros de rodovias sem asfalto até 2026.

O programa será executado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).

No plano de trabalho do programa, serão recuperados 378 quilômetros de cinco rodovias (MS-357, MS-340, MS-456, MS-338 e MS-324) até 2024, em um investimento de R$ 68 milhões. Já para os anos de 2024, 2025 e 2026, são projetados melhoramentos em 1.529 quilômetros de 31 rodovias sem pavimento, com R$ 275,3 milhões.

Os serviços começaram a ser executados pela MS-357 e MS-456, em Ribas do Rio Pardo, onde já foram melhorados 35 quilômetros de estradas.

As estradas que vão receber as ações do “Rodar Bem MS” passam por 35 municípios do estado.

*Com informações da Agesul