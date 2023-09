Mais de 15 mil pessoas acompanharam o desfile de 7 de setembro na capital

A tradicional comemoração do Dia da Independência contou com cerca de quatro mil pessoas de 20 organizações cívico-militares desfilando na manhã desta quinta-feira (7) no centro da capital. Ao longo da rua 13 de Maio, mais de 15 mil pessoas acompanharam o evento, que teve duas horas de duração.

O dia de comemoração à data magna do Brasil teve início nos altos da rua 14 de Julho, onde o governador do estado, Eduardo Riedel e o chefe do Comando Militar do Oeste (CMO), general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha, realizaram a revista às tropas militares.

Em seguida, as autoridades foram ao palanque oficial na rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena, para a cerimônia de hasteamento das bandeiras do Brasil, Estado, e do Município, o acendimento da Pira com o Fogo Simbólico da Pátria por estudantes da rede pública de ensino e a execução do Hino da Independência pela banda do Comando Militar do Oeste.

Após as formalidades, o desfile teve início com a associação Cidade dos Meninos de Campo Grande, que abriu o caminho para os mais de mil estudantes de 10 instituições da rede pública estadual e municipal de ensino.

"Todos os anos eu venho. Eu já vim desfilando uma vez como desbravadora, minha filha masi velha participou de todos que teve enquanto era do clube e agora a minha filha mais nova de nove anos está participando pela primeira vez como aventureira, então o desfile é uma tradição para nós. Hoje o clima está muito bom, está tudo muito lindo, estamos adorando", conta a coordenadora escolar, Milena Cabral, que chegou cedo no centro da capital para garantir um bom lugar.

Após as instituições de ensino, desfilaram as tropas da segurança pública do Estado. Primeiramente, passaram as tropas terrestres do Exército, juntamente com a banda e em seguida passaram os militares da Base Aérea de Campo Grande, acompanhados pela banda da Força Aérea Brasileira (FAB). Também desfilaram os militares da Polícia Militar do Mato Grosso Sul (PMMS) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal do Estado.

"Eu era acostumado a vir muito quando era mais jovem e agora estou trazendo o meu neto para acompanhar essa tradição. É importante participar, é uma questão de civilidade, todos nós brasileiros temos que ter mais orgulho da pátria e exercer a cidadania. Quero passar esses valores também para o meu neto, para honrarmos a pátria e a nossa bandeira", diz o empresário José Carlos Nunes durante o desfile.

O público também ficou encantado com as aeronaves que sobrevoavam o local durante o evento, nos modelos de aviões C-105 Amazonas, helicópteros H-60 Black Hawk, e a aeronave A-29 Super Tucano. E o desfile teve fim com as viaturas do Exército, FAB, PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e Defesa Civil.

"São 201 anos da nossa independência, é importante celebrar essa data para a nação brasileira. Estou feliz, foi um desfile calmo e muito bonito, como deve ser", afirma o governador do Estado, Eduardo Riedel, que acompanhou de perto o desfile acompanhado de outras autoridades no palanque oficial na rua 13 de Maio.

