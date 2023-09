Mais de 1.500 vagas de emprego são disponibilizadas em Campo Grande

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab/MS) disponilbiliza 1.519 vagas de emprego em Campo Grande. Os destaques vão para ajudante de carga e descarga de mercadoria (45), atendente de lanchonete (43), auxiliar de cozinha (22), auxiliar de limpeza (92), auxiliar de linha de produção (123), eletricista de linha de baixa tensão (50), garçom (14), motorista carreteiro (13), motorista entregador (27), operador de caixa (34), operador de máquinas de construção civil e mineração (20), pedreiro (32), promotor de vendas (25), servente de obras (15), vendedor interno (55), dentre outras funções.

As vagas podem ser conferidas no link: VAGAS DE EMPREGOS EM CAMPO GRANDE – FUNTRAB

Para quem está cursando nível superior ou nível médio, há 72 vagas de estágio disponíveis em diversas áreas. Confira as vagas de estágio no link: VAGAS DE ESTÁGIO – FUNTRAB

Continue Lendo...

Para PcD (pessoas com deficiência), há 83 vagas disponíveis em diversas áreas. Confira as vagas no link: VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) – FUNTRAB

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

A Funtrab informa que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

*Com informações Funtrab/MS