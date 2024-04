Mais de 18 mil estudantes podem receber incentivo financeiro-educacional em MS

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o superintendente de informação e tecnologia da Secretaria de Estado de Educação (SED), Paulo Cezar Rodrigues falou sobre os critérios para a concessão do incentivo financeiro-educacional, Pé-de-meia. Para receber as 9 parcelas de 200 reais no ano, o estudante precisa atender os requisitos do Ministério do Desenvolvimento Social.

“Precisa ser estudante com idade entre 14 a 24 anos, matriculados no ensino médio regular das redes públicas, pertencentes a famílias inscritas no Programa Bolsa Família”.

Continue Lendo...

Segundo o superintendente, o aluno precisa ter no mínimo 80% de frequência. Se aprovado para a próxima etapa cursada ainda recebe outros bônus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Tem o incentivo Matrícula, 200 reais pagos em parcela única anual e ainda o incentivo do Enem, outros 200 reais pagos em parcela única aos estudantes do terceiro ano do ensino médio que participarem do Enem”, explicou Rodrigues. Acompanhe a entrevista.