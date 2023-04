Mais de 189 escolas serão revitalizadas na capital

As escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande serão revitalizadas até março de 2024, essa é a proposta do programa “Juntos pela Escola”, lançado pela prefeitura da capital nesta segunda-feira (24) na Escola Municipal Danda Nunes, com presença de autoridades e representantes do poder público.

Das 205 unidades escolares da capital, 189 receberão uma parte dos R$ 40 milhões investidos para o projeto, as outras já possuem processo de revitalização em andamento, de acordo com a prefeita Adriane Lopes. A gestora municipal ainda afirmou que a responsabilidade no uso do recurso não será só da prefeitura.

"O mais importante desse projeto é que a APM (Associação de Pais e Mestres) vai administrar o recurso também, e não só a prefeitura municipal, os pais dos alunos estarão dentro da revitalização. E cada escola tem a sua particularidade, cada escola precisa de ajuste em uma área, o recurso será repassado de acordo com a necessidade de cada escola", explicou.

O secretário de educação do município, Lucas Bittencourt, visitou as escolas da cidade e falou sobre as áreas que precisam de maior atenção nas instituições de ensino e sobre a divisão do investimento.

"As áreas que mais necessitam de reparos são a elétrica, hidráulica, pintura e telhados, além disso também está incluso no nosso projeto a questão de aumentar a acessibilidade nas escolas [...] Para a divisão do recurso, nós temos uma comissão organizadora, um grupo de engenheiros que vai analisar e levar em consideração a especifidade de cada escola para, então, montarmos o orçamento", afirma.

Ao final do evento, foram anunciadas mais duas medidas da gestão municipal para Campo Grande. As Escolas Municipais de Educação Infantil contarão com a presença de um secretário de educação e, ainda para esse ano, está sendo feito um estudo de viabilidade de concurso para professores da Reme.