Mais de 2 mil vagas de emprego estão disponíveis na capital

A Fundação do Trabalho (Funtrab) já divulgou lista com as vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (06) em Campo Grande. Ao todo são 1.182 oportunidades, entre elas 84 vagas para auxiliar de limpeza, 64 para auxiliar de linha de produção, 44 vagas para Ajudante de carga e descarga de mercadoria, 46 para vendedor interno, além de muitas outras.

A Funtrab de Aquidauana, em uma ação que já é feita desde 2015, está disponibilizando mais de 200 vagas para indígenas atuarem na colheita de maçã no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Os interessados nas vagas, devem comparecer às sedes da Funtrab tanto em Campo Grande, como em Aquidauana, na capital a sede está localizada na Rua 13 de maio, nº 2773, e em Aquidauana na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no Bairro Alto.

Lembrando que o atendimento para concorrer às vagas é feito de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h30 e é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

Funsat

Nesta sexta-feira (06) a Fundação social do trabalho está oferecendo 1.050 oportunidades, destas, 573 não exigem experiência e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Entre as oportunidades, há operador de telemarketing receptivo tem 300 vagas, ajudante de carga e descarga de mercadoria com 15, atendente de lanchonete com 50, auxiliar de linha de produção com 23 vagas e muitas outras que podem ser conferidas no site da fundação.

Para acadêmicos que buscam uma oportunidade de estágio, a Fundação está com oportunidades na área de Direito (5), Pedagogia (5), e Publicidade e Propaganda (1).

Há também oportunidades para PcD (Pessoa com Deficiência), são 17 vagas em áreas como: auxiliar administrativo (5), auxiliar de linha de produção (6), almoxarifado (1), auxiliar de limpeza e assistente de vendas (2), motorista de ônibus urbano (5), e recepcionista com uma oportunidade. É importante destacar que neste caso é necessário apresentar laudo médico.

Para participarem dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992 – no bairro Vila Glória, portando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. Lembrando que você pode conferir as vagas no app SineFácil e é necessário sempre ser feita, também, a atualização cadastral no aplicativo.