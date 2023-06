Mais de 20 cursos rápidos são ofertados em MS

A formação contínua pode ser um dos grandes diferenciais no mercado de trabalho, e o Senai MS está com várias opções de qualificações. São mais de 20 cursos com inscrições abertas nas unidades de Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, sendo alguns gratuitos.

Com a intenção de suprir as demandas do mercado por capacitações, os cursos rápidos do Senai são oferecidos de forma flexível e com carga horária capaz de atender as demandas da indústria de forma rápida.

As capacitações estão disponíveis nas duas unidades da Capital, a Faculdade Senai Campo Grande e a Faculdade Senai da Construção, sendo que na primeira, os cursos são oferecidos de forma gratuita. São eles: instalação e configuração de redes; torneiro mecânico; assistente administrativo; instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização; instalação e manutenção de computadores; operador de computador e assistente de recursos humanos.

Os demais cursos nas outras unidades tem valores que variam de R$ 150 a R$ 1,8 mil.

As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo site do Sistema Fiems.