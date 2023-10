Mais de 20% dos brinquedos no estado são irregulares

Daqui dois dias já é o Dia das Crianças (12) e com a proximidade da data a apreensão e a agilidade em busca de um presente para os pequenos também aumenta. Mas antes de sair sem direção e desconsiderando detalhes importantes de segurança, a Diretora técnica da Agência Estadual de Metrologia, Órgão Delegado do Inmetro, Luciana Boni deu dicas importantes aos pais e responsáveis neste momento decisivo. "Observe a existência do selo do Inmetro e a faixa etária recomendada".

Para ampliar a eficiência da fiscalização, na última semana, o órgão realizou uma pesquisa entre os dias 2 a 6 de outubro. De acordo com o balanço parcial da ação, foram encontrados 23% de irregularidades em brinquedos no estado, o número é o maior do país. A fiscalização tradicional nesta época do ano ocorreu de forma simultânea em todo o Brasil. Acompanhe a entrevista completa.