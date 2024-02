Mais de 2.400 vagas de emprego disponíveis em Campo Grande

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) realiza nesta terça-feira (20) o Feirão da Empregabilidade, com 232 vagas para contratação imediata em diversas áreas. O objetivo é dar celeridade aos processos seletivos e aproximar empresas e candidatos que buscam recolocação no mercado de trabalho.

As vagas disponíveis no Feirão estão concentradas nas áreas de Serviços, Transporte e Comércio. Estarão presentes equipes de recrutamento de 12 empresas, como empresas de transporte rodoviário de passageiros, engenharia civil, energia solar, rede de farmácias, manutenção de serviços industriais, assistência médica, telecomunicações, rede supermercadista, fast-food e franquia de calçados femininos.

Outras 1.300 vagas disponíveis na Funsat

Já a Funsat, possui mais de 1.300 oportunidades em diversas áreas em sua base de dados. A Fundação atua como intermediadora entre o trabalhador e a vaga, alinhada à política de desenvolvimento do Estado, que tem gerado novos postos de trabalho e renda.

As contratações são para 225 profissões, em 305 empresas de Campo Grande. Conforme a Funsat, são 291 vagas para auxiliar de linha de produção, 55 vagas para repositor de mercadorias, 22 vagas para motorista carreteiro, 20 vagas para manobrista, 19 vagas para ajudante de eletricista, 17 vagas para auxiliar de marceneiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1334 oportunidades em 110 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, vendedor pracista, com 40 vagas, repositor – em supermercados, com 28 vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com 20 vagas, separador de material reciclável, com 10 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 16 vagas em 7 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 6 vagas, vendedor pracista, com 4 vagas, copeiro de bar, com 2 vagas, operador de vendas (lojas), com 1 vaga, porteiro, também com 1 vaga, entre outras.

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.