Mais de 3 mil armas comercializadas ilegalmente são apreendidas na fronteira

Operação desencadeada pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai em Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, culminou na apreensão de 3.800 armas de fogo de vários calibres comercializadas de forma irregular em loja especializada em caça e pesca no lado paraguaio da fronteira.

Em Ponta Porã, no lado brasileiro, foram apreendidas 16 armas encontradas na casa do suspeito, de acordo com informações divulgadas pela Senad.

O procurador da Unidade Especializada em Combate ao Crime Organizado, Alejandro Cardozo Pereira, coordenou as investigações de suposto tráfico ilícito de armas de fogo, suas partes e componentes, munições, explosivos, acessórios e similares, punível pelo artigo 98 da Lei Nº 4036/2010 sobre Armas.

Cardozo Pereira também solicitou a aplicação da medida cautelar de prisão preventiva ao juíz Criminial de Garantias Especializado em Crime Organizado, Gustavo Amarilla, que convocou o acusado para audiência de imposição de medidas no dia 25 de setembro.

O caso teve origem em denúncia formal apresentada ao Ministério Público pela Diretoria de Material Bélico (Dimabel), em relação à comercialização ilícita de armas de diversos calibres, para uso civil, além do fato de parte delas terem sido apreendidos em território brasileiro.

A denúncia da instituição militar fazia referência específica ao caso do negócio denominado “Julcar SRL”, localizado na cidade de Pedro Juan Caballero, que foi verificado por pessoal da referida entidade e no qual as armas que supostamente vendia não estavam regulares perante o setor de controle nacional de armamento.