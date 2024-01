Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis na capital

Campo Grande inicia a semana com, ao todo, 4.150 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (22) para a população, somando as vagas ofertadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de MS (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PCD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.991 vagas de emprego nesta segunda-feira (22). As contratações são para 182 profissões, em 258 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 217 vagas para auxiliar de linha de produção, 65 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 44 vagas para auxiliar de estoque, 35 vagas para alimentador de linha de produção, 25 vagas para instalador-reparador de redes e cabos telefônicos, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1275 oportunidades em 98 funções. Os processos seletivos são para repositor de mercadorias, com 60 vagas, atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, estoquista, com 48 vagas, empacotador (a mão), com 20 vagas, auxiliar operacional de logística, com 17 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 37 vagas em 9 profissões. As oportunidades são para auxiliar de limpeza, com 16 vagas, auxiliar de linha de produção, com 11 vagas, recepcionista atendente, com 2 vagas, copeiro de bar, também com 2 vagas, porteiro, com 1 vaga, entre outras.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab

Para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) inicia a semana com 6.941 vagas de emprego em diferentes cidades do Estado. São opções em setores como comércio, serviços, construção civil, setor rural e área industrial.

Os interessados devem procurar as unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, levando consigo documentos pessoais, entre eles RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, com horário definido em cada cidade. Também podem ser requeridos o seguro-desemprego.

Em Campo Grande são 1.768 vagas disponíveis, em diferentes segmentos. Entre eles aparecem a função de auxiliar de linha de produção (50), atendente de balcão (30), carpinteiro (30), pedreiro (30), eletricista de linha de baixa-tensão (30), ferreiro armador na construção civil (30), auxiliar de linha de produção (44), atendente de lanchonete (15), entre outros. A unidade fica na rua 13 de Maio, 2.773, área central. Os trabalhos funcionam das 7h30 até às 17h30.

Já em Dourados, maior cidade do interior do Estado, são mais 464 vagas. A unidade fica na rua Mato Grosso, 2.100, na Vila Planalto. Já o atendimento será das 7h30 até às 17h. Entre as oportunidades aparecem a função de operador de processo de produção (40), trabalhador da cultura de maçã (225), apontador de obras (10), motorista entregador (20) e vagas de bombista, borracheiro, caldeireiro montador, camareira, carpinteiro, caseiro, confeiteiro, entre outras opções.