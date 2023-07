Mais de 300 pessoas participaram da segunda edição da Escola do Agro em Maracaju

Oportunidade! Em Maracaju, no Centro-Oeste do estado, mais de 300 pessoas participaram da segunda edição da Escola do Agro, um programa de cursos e capacitações voltados para o Agronegócio. O evento foi realizado no Parque de Exposições com apoio do Sindicato Rural de Maracaju.

É a chance do aprendizado para buscar melhores vagas no setor que tanto vem gerando empregos e renda em Mato Grosso do Sul. Entre os treinamentos, Conectividade, Softwares para operação de máquinas agrícolas, Plantadeiras e Colheitadeiras, entre outros. As aulas ocorreram na prática, com acompanhamento direto em diferentes máquinas e orientação de instrutores referência no Brasil.

"Uma prova da necessidade e da demanda do setor por mais conhecimento e o Sindicato apoia iniciativas assim que busquem dar a chance das pessoas melhores de vida por meio do Agronegócio", disse o Presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Fábio Caminha.

O evento contou ainda com apoio de grandes empresas e multinacionais. Para esse segundo semestre, os organizadores esperam realizar mais uma edição.